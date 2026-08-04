Эксперт Гао не верит в успех санкций США за «принудительный труд» против КНР

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Американские санкции в отношении некоторых предприятий КНР на основании обвинения в «принудительном труде» вряд ли будут успешными. Такую точку зрения высказал сотрудник Академии общественных наук Китая Гао Линъюнь.
«Искусственно создавая рыночные барьеры с помощью административных мер, Соединенные Штаты пытаются нарушить процесс нормального развития китайских предприятий путем расширения сферы применения санкций и дискредитации на основе нарративов о так называемом принудительном труде. Это вряд ли увенчается успехом, вряд ли будет способствовать повышению конкурентоспособности самих американских предприятий», — приводит мнение эксперта газета Global Times.
Как уточнил Гао Линъюнь, США должны вместо усиления санкционного давления поддерживать китайско-американский диалог по торгово-экономическим вопросам, должным образом устранять разногласия с КНР. Он отметил, что обвинения в «принудительном труде» стали «одной из излюбленных тактик» Вашингтона по притеснению зарубежных компаний.
«Вместо того чтобы действовать в соответствии с четкими, прозрачными и поддающимися проверке торговыми правилами, США продолжают расширять экстерриториальное применение своего внутреннего законодательства, увязывая экономические и торговые вопросы с политической повесткой», — пояснил Гао Линъюнь.
По его словам, даже несмотря на то, что, казалось бы, указанные меры направлены против отдельных компаний, подобные рестрикции «подрывают нормальный порядок международной торговли».
На прошлой неделе США объявили о введении с 31 июля запрета на импорт продукции еще 43 компаний КНР (предприятия горнодобывающего и аграрного секторов, сферы транспорта, в области металлургии и переработки морепродуктов) под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Всего в указанном в черном списке фигурируют 187 китайских организаций, которые, невзирая на неоднократные опровержения со стороны Пекина, Вашингтон обвиняет в причастности к «серьезным нарушениям прав человека и геноциду».