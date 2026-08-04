Эксперт Гао не верит в успех санкций США за «принудительный труд» против КНР

На прошлой неделе США объявили о введении с 31 июля запрета на импорт продукции еще 43 компаний КНР (предприятия горнодобывающего и аграрного секторов, сферы транспорта, в области металлургии и переработки морепродуктов) под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Всего в указанном в черном списке фигурируют 187 китайских организаций, которые, невзирая на неоднократные опровержения со стороны Пекина, Вашингтон обвиняет в причастности к «серьезным нарушениям прав человека и геноциду».