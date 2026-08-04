США хотят закрыть пять дипмиссий: вот о каких странах речь

«В уведомлении, направленном в некоторые комитеты конгресса в конце прошлой недели, государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада», — сказано в публикации.