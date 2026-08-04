США хотят закрыть пять дипмиссий: вот о каких странах речь

Соединённые Штаты намерены закрыть пять дипломатических миссий. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщившие о соответствующем уведомлении Госдепартамента.
«В уведомлении, направленном в некоторые комитеты конгресса в конце прошлой недели, государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада», — сказано в публикации.
Уточняется, что речь идёт о сокращении персонала и реструктуризации внешнеполитического американского ведомства.
Накануне посольство США в Ливане закрылось из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов приступил к массовым увольнениям ещё год назад. Тогда сокращение попали более 1,3 тысячи сотрудников ведомства.
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