Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США хотят закрыть пять дипмиссий: вот о каких странах речь

Госдеп США закроет дипмиссии в пяти странах из-за сокращения персонала.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты намерены закрыть пять дипломатических миссий. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщившие о соответствующем уведомлении Госдепартамента.

«В уведомлении, направленном в некоторые комитеты конгресса в конце прошлой недели, государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада», — сказано в публикации.

Уточняется, что речь идёт о сокращении персонала и реструктуризации внешнеполитического американского ведомства.

Накануне посольство США в Ливане закрылось из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов приступил к массовым увольнениям ещё год назад. Тогда сокращение попали более 1,3 тысячи сотрудников ведомства.

Почему Трамп затеял историческую перестройку и радикальное сокращение Госдепа, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше