Мирошник сообщил о гибели за неделю 49 россиян от ударов ВСУ

По словам собеседника агентства, Киев, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, целенаправленно атаковал медучреждения и санитарный транспорт. «В Запорожской области атаке дрона подвергся автомобиль скорой помощи в селе Водяное, медики чудом не пострадали. В селе Сладководное в результате аналогичной атаки ранение получил водитель медицинского автомобиля. В ДНР в Горловке из-за атаки дрона на медицинский автомобиль пострадали четверо сотрудников медицинской бригады и пациент. В Херсонской области в результате атаки БПЛА повреждено здание Алешкинской центральной районной больницы — выбиты окна и повреждены внутренние помещения медучреждения», — уточнил он.