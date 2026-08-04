ПВО сработало на упреждение: Ростовскую область 4 августа атаковали 40 БПЛА

В ночь на 4 августа Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников противника. Аппараты самолетного типа совершили налет на девять районов региона.
Как сообщил Юрий Слюсарь, беспилотники противника перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Верхнедонском, Кашарском, Милютинском, Каменском и Тарасовском районах.
В результате информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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