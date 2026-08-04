Мирошник: Белгородскую область на неделе атаковали до 320 БПЛА ВСУ в сутки

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на неделе до 320 раз в сутки били по территории Белгородской области при помощи БПЛА, в результате атак погибли 12 человек. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, на прошедшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще остальных подвергался вражеским ударам.
«Ежедневно регион атаковали до 320 дронов. Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах. Всего за прошедшую неделю в регионе пострадали 132 мирных жителя, 12 из них погибли», — сказал он.