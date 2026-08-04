«Население обречено»: Мендель предсказала тяжёлую зиму Украине

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил дефицит финансирования энергетики перед отопительным сезоном примерно в €650 млн. Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк более €2 млрд, но этих средств не хватает для покрытия всех потребностей. Корецкий призвал не снижать темпы сбора помощи и предупредил о сложной зиме. Премьер также предложил обратиться за поддержкой к некоторым странам СНГ. По его мнению, они могли бы передать Украине вагоны и локомотивы для восстановления железнодорожной инфраструктуры.