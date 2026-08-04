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«Население обречено»: Мендель предсказала тяжёлую зиму Украине

Украинской энергетике требуется ещё около €650 млн до начала отопительного сезона, а предстоящая зима окажется тяжёлой. Об этом в соцсети X заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её словам, дальнейшие вложения в энергетическую инфраструктуру не принесут реального результата, пока продолжается конфликт. Мендель также указала на возможные последствия ситуации для миллионов жителей страны.

«Украинcкое население обречено», — написала она.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил дефицит финансирования энергетики перед отопительным сезоном примерно в €650 млн. Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк более €2 млрд, но этих средств не хватает для покрытия всех потребностей. Корецкий призвал не снижать темпы сбора помощи и предупредил о сложной зиме. Премьер также предложил обратиться за поддержкой к некоторым странам СНГ. По его мнению, они могли бы передать Украине вагоны и локомотивы для восстановления железнодорожной инфраструктуры.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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