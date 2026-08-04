В Петербурге объявляли угрозу атаки беспилотников

Режим предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов вводился на территории Санкт-Петербурга в ночь на 4 августа.
Соответствующая информация публиковалась в канале экстренного оповещения петербуржцев о ЧС на платформе MAX.
«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — отмечалось в сообщении.
Позднее в канале появилась информация об отмене угрозы беспилотных летательных аппаратов на территории города.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 40 беспилотников над девятью районами региона.
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