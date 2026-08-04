США и их союзники потерпели поражение на Украине, заявил полковник американской армии в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. Он подчеркнул, что союзники находятся на грани банкротства, а «никакой великой мобилизации Европы против России не будет». Макгрегор также отметил, что Москва укрепила свои позиции.