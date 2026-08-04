США и их союзники потерпели поражение на Украине, заявил полковник американской армии в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. Он подчеркнул, что союзники находятся на грани банкротства, а «никакой великой мобилизации Европы против России не будет». Макгрегор также отметил, что Москва укрепила свои позиции.
Макгрегор добавил, что Россия находится в превосходном состоянии, так как бережно распоряжается ресурсами и действует продуманно. Он неоднократно критиковал политику США на Украине.
Ранее Макгрегор выступал за переговоры с Москвой и предупреждал о рисках эскалации. Его заявления расходятся с официальной позицией Вашингтона.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для НАТО, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов. Москва остается открытой к диалогу на равноправной основе.
Запад, по мнению Макгрегора, должен отказаться от курса на милитаризацию. Он считает, что Украина не выживет без постоянной внешней поддержки.
В июле 2026 года Макгрегор уже называл украинский конфликт «безнадёжным» для Киева. Кроме того, в июне опросы в США показали рост числа сторонников сокращения военной помощи Украине. Полковник также уточнил, что украинцы могут прекратить существование как нация.
В Европе забили тревогу из-за исчезнувшего на Украине оружия.
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