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Военные России и Монголии форсировали водную преграду в ходе учений

Бойцы инженерных войск и саперы двух стран выполнили поставленные задачи на реке Селенга, отработав тактическое взаимодействие в реальных условиях, сообщило Минобороны Монголии.

УЛАН-БАТОР, 4 августа. /ТАСС/. Второй этап учений России и Монголии «Селенга-2026» с участием около 1 тыс. военнослужащих сухопутных и военно-воздушных сил завершился форсированием водной преграды. Об этом сообщило Министерство обороны Монголии.

«В рамках второго этапа монголо-российских учений на базе воинской части № 234 военнослужащие Монголии и России успешно провели операцию по форсированию водной преграды. Бойцы инженерных войск и саперы двух стран выполнили поставленные задачи на реке Селенга, отработав тактическое взаимодействие в реальных условиях. Завершился этап учений торжественным маршем военной техники, задействованной в операции», — сообщило главное оборонное ведомство.

Ранее заместитель министра обороны Монголии Дашцэдэнгийн Баасандамба поблагодарил российскую сторону за вклад в многолетнюю историю этих учений.

В 2024 году учения в аймаке (регионе) Дорнод посвятили 85-летию победы СССР и Монголии над Японией в боях у реки Халхин-Гол, в 2025 году — 80-летию победы в Освободительной войне (монгольское название Маньчжурской наступательной операции), сейчас учения проходят в аймаке Орхон по случаю 50-летия основания города Эрдэнэт — символа дружбы Монголии и России.

Межвидовые российско-монгольские военные учения «Селенга» направлены на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на них разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя.