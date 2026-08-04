Военные России и Монголии форсировали водную преграду в ходе учений

В 2024 году учения в аймаке (регионе) Дорнод посвятили 85-летию победы СССР и Монголии над Японией в боях у реки Халхин-Гол, в 2025 году — 80-летию победы в Освободительной войне (монгольское название Маньчжурской наступательной операции), сейчас учения проходят в аймаке Орхон по случаю 50-летия основания города Эрдэнэт — символа дружбы Монголии и России.