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Трамп заговорил о последнем шансе для Ирана накануне переговоров

Трамп: У Ирана остался последний шанс заключить хорошее соглашение с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал переговорный процесс, который происходит между Вашингтоном и Тегераном, последним шансом для иранских властей достичь выгодных договорённостей.

«Это последний шанс. Это последний для них шанс подписать хороший документ», — сказал Трамп, общаясь в Белом доме с представителями прессы.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран ведут переговоры, даже если Тегеран не желает это признавать публично.

Об этом Трамп сказал после того, как официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никаких переговоров о «скором открытии Ормузского пролива» или еще о чем-то его страна с Америкой не вела.

Также Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в первую очередь будут обсуждать возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив и снятия американской блокады с иранских портов.

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