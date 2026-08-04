Трамп заговорил о последнем шансе для Ирана накануне переговоров

Президент США Дональд Трамп назвал переговорный процесс, который происходит между Вашингтоном и Тегераном, последним шансом для иранских властей достичь выгодных договорённостей.
«Это последний шанс. Это последний для них шанс подписать хороший документ», — сказал Трамп, общаясь в Белом доме с представителями прессы.
Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран ведут переговоры, даже если Тегеран не желает это признавать публично.
Об этом Трамп сказал после того, как официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никаких переговоров о «скором открытии Ормузского пролива» или еще о чем-то его страна с Америкой не вела.
Также Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в первую очередь будут обсуждать возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив и снятия американской блокады с иранских портов.