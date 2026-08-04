NASA намерено продлить соглашение о перекрёстных полётах с «Роскосмосом»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено пролонгировать соглашение о перекрёстных полётах на МКС с «Роскосмосом».
С таким заявлением выступила руководитель программы МКС в американском космическом агентстве Дана Вайгел. Она отметила в ходе пресс-конференции, что такое соглашение обычно продлевается на срок от одного года до полутора лет.
«Так что наши миссии с перекрёстными полётами (согласованы. — RT) на данный период», — цитирует Вайгел РИА Новости.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о договорённости с NASA продлить работу МКС до 2030 года.