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NASA намерено продлить соглашение о перекрёстных полётах с «Роскосмосом»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено пролонгировать соглашение о перекрёстных полётах на МКС с «Роскосмосом».

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено пролонгировать соглашение о перекрёстных полётах на МКС с «Роскосмосом».

С таким заявлением выступила руководитель программы МКС в американском космическом агентстве Дана Вайгел. Она отметила в ходе пресс-конференции, что такое соглашение обычно продлевается на срок от одного года до полутора лет.

«Так что наши миссии с перекрёстными полётами (согласованы. — RT) на данный период», — цитирует Вайгел РИА Новости.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о договорённости с NASA продлить работу МКС до 2030 года.

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