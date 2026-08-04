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В Подмосковье при атаке БПЛА погибли пять человек, ещё шестеро получили ранения

Атака беспилотных летательных аппаратов на Московскую область привела к гибели пяти человек, ещё шестеро получили ранения. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Атака беспилотных летательных аппаратов на Московскую область привела к гибели пяти человек, ещё шестеро получили ранения. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Он отметил в своём Telegram-канале, что в промзоне Новосёлок в результате удара дронов произошло несколько возгораний, самое крупное из которых — на складе. Воробьёв уточнил, что открытое горение там уже ликвидировано.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, ещё шестеро получили ранения», — написал он, добавив, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 23 пострадавших в результате атак украинских войск на Херсонскую область.

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