НАСА анонсировало продление соглашения с «Роскосмосом»

НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) с «Роскосмосом» еще на один-полтора года. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель программы МКС в американском агентстве Дана Вайгел.
Она пояснила, что по практике обе стороны прорабатывают такие миссии именно на этот период. Таким образом, речь идет о текущем согласованном графике перекрестных полетов.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года.
На встрече в Маниле 23 июля глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили состояние двусторонних отношений. Как сообщило российское дипведомство, стороны также приветствовали возобновление прямого общения между специалистами «Роскосмоса» и НАСА.