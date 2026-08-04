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НАСА анонсировало продление соглашения с «Роскосмосом»

Вайгел заявила о планах НАСА продлить перекрестные полеты с «Роскосмосом».

Источник: Комсомольская правда

НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) с «Роскосмосом» еще на один-полтора года. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель программы МКС в американском агентстве Дана Вайгел.

Она пояснила, что по практике обе стороны прорабатывают такие миссии именно на этот период. Таким образом, речь идет о текущем согласованном графике перекрестных полетов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года.

На встрече в Маниле 23 июля глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили состояние двусторонних отношений. Как сообщило российское дипведомство, стороны также приветствовали возобновление прямого общения между специалистами «Роскосмоса» и НАСА.

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