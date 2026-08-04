Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 16 человек

«Нам необходимо приложить усилия для коренной перестройки национальной системы борьбы с кризисами, поскольку эти экстремальные погодные условия становятся нормой», — сообщил президент (цитата по Reuters). Он также потребовал, с одной стороны, принять необходимые меры для защиты быта людей, а с другой — проверять состояние энергосистем, нагрузка на которые растет вместе с усилением эксплуатации кондиционеров.