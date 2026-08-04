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Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 16 человек

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал местные власти усилить поддержку людей, пострадавших от аномальной жары в стране. По его словам, от жары погибли 16 человек.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал местные власти усилить поддержку людей, пострадавших от аномальной жары в стране. По его словам, от жары погибли 16 человек.

«Нам необходимо приложить усилия для коренной перестройки национальной системы борьбы с кризисами, поскольку эти экстремальные погодные условия становятся нормой», — сообщил президент (цитата по Reuters). Он также потребовал, с одной стороны, принять необходимые меры для защиты быта людей, а с другой — проверять состояние энергосистем, нагрузка на которые растет вместе с усилением эксплуатации кондиционеров.

Национальное метеорологическое агентство сообщило, что 2 августа температура воздуха достигла максимума за 122 года — 42,5°С. На следующий день метеослужба впервые выпустила предупреждение о сильной жаре для некоторых районов Сеула.

Об аномальной жаре сообщает и северокорейское агентство ЦТАК. В Пхеньяне на несколько суток установились тропические ночи, а температура воздуха днем прогревается до 40 . Южнокорейское агентство «Рёнхап» передает, что партия через свое издание «Нодон Синмун» призвала граждан избегать активного отдыха в течение дня, а фермеров — защитить урожай от воздействия солнца и высокой влажности.