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Санкции США за «принудительный труд» против КНР не сработают

Санкции США против КНР не повысят конкурентоспособность Америки.

Американские санкции в отношении китайских предприятий на основании обвинений в «принудительном труде» вряд ли будут успешными, заявил сотрудник Академии общественных наук Китая Гао Линъюнь, пишет Global Times. Он отметил, что США используют эти обвинения как тактику для притеснения зарубежных компаний и подрыва международной торговли. На прошлой неделе Вашингтон включил в черный список еще 43 китайские компании.

Гао подчеркнул, что США должны поддерживать диалог с КНР по торгово-экономическим вопросам, а не усиливать санкционное давление. Он назвал обвинения в «принудительном труде» «излюбленной тактикой» Вашингтона.

По его словам, рестрикции подрывают нормальный порядок международной торговли и не способствуют росту конкурентоспособности американских предприятий. Китай неоднократно опровергал подобные обвинения.

С 31 июля США запретили импорт продукции 43 китайских компаний из горнодобывающего и аграрного секторов. Всего в черном списке фигурируют 187 организаций.

Пекин называет действия Вашингтона политически мотивированными. Китайские власти требуют прекратить дискриминационные меры.

В 2025 году США уже вводили санкции против китайских компаний по аналогичным обвинениям. Кроме того, в июне 2026 года Пекин призвал Вашингтон пересмотреть санкционную политику в отношении Синьцзяна.

США ввели самые масштабные санкции против Китая, начиная с девяностых.

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