Санкции США за «принудительный труд» против КНР не сработают

Американские санкции в отношении китайских предприятий на основании обвинений в «принудительном труде» вряд ли будут успешными, заявил сотрудник Академии общественных наук Китая Гао Линъюнь, пишет Global Times. Он отметил, что США используют эти обвинения как тактику для притеснения зарубежных компаний и подрыва международной торговли. На прошлой неделе Вашингтон включил в черный список еще 43 китайские компании.