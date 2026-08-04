МВД предложило изменить правила въезда в Казахстан для иностранцев

МВД предлагает выдавать иностранным гражданам и лицам без гражданства электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан. Основанием для этого является поручение президента по модернизации и цифровизации миграционного контроля, а также реализация положений статьи 6 закона «О миграции населения».