МВД предложило изменить правила въезда в Казахстан для иностранцев

МВД предлагает выдавать иностранным гражданам и лицам без гражданства электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан. Основанием для этого является поручение президента по модернизации и цифровизации миграционного контроля, а также реализация положений статьи 6 закона «О миграции населения».
Нововведение обеспечит прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков. Дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных.
Планируется, что внедрение системы по выдаче электронных разрешений будет поэтапным — с августа по декабрь 2026 года. Проект находится на публичном обсуждении до 17 августа.