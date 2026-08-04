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МВД предложило изменить правила въезда в Казахстан для иностранцев

Министерство внутренних дел разработало изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из страны, передает NUR.KZ. Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА».

Источник: Nur.kz

МВД предлагает выдавать иностранным гражданам и лицам без гражданства электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан. Основанием для этого является поручение президента по модернизации и цифровизации миграционного контроля, а также реализация положений статьи 6 закона «О миграции населения».

Нововведение обеспечит прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков. Дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных.

Планируется, что внедрение системы по выдаче электронных разрешений будет поэтапным — с августа по декабрь 2026 года. Проект находится на публичном обсуждении до 17 августа.