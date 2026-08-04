Экс зампрокурора Омска получил высокую должность в Алтайском крае

По состоянию на вторник, 4 августа 2026 года, на официальном сайте прокуратуры Алтайского края отражены данные о новом руководителе надзорного органа. Пост прокурора субъекта РФ занимает Николай Рябов, карьера которого стартовала и активно развивалась на протяжении ряда лет в Омской области.
Собственно, согласно приведенным биографическим данным, служба Николая Рябова в надзорных органах стартовала в 1991 году в прокуратуре Черлакского района Омской области. Четыре года спустя он возглавил прокуратуру Одесского района Омской области, пребывая на посту до 1999 года. С 1999 по 2001 годы Николай Рябов являлся заместителем прокурора города Омска. В дальнейшем он занимал такие руководящие должности, как прокурор Советского административного округа Омска (2002−2004), прокурор Центрального административного округа города Омска (2004−2008).
Начиная с 2008 года, карьера Николая Рябова развивалась за пределами Омской области. Так, с 2008 по 2013 годы он являлся первым заместителем прокурора Приморского края, с 2013 по 2019 — прокурором Сахалинской области, с 2019 по 2024 — прокурором Хабаровского края. Последнему назначению предшествовало около двух лет в должности начальника Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.
О рассмотрении кандидатуры Николая Рябова на должность прокурора Алтайского края сообщалось в середине июля 2026 года. Соответствующее представление президента РФ направлялось в Совет Федерации для дальнейшего согласования.
Ранее стало известно, что уроженец Омской области Канат Исмагулов назначен на пост Барабинского транспортного прокурора.