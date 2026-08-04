Экс зампрокурора Омска получил высокую должность в Алтайском крае

Собственно, согласно приведенным биографическим данным, служба Николая Рябова в надзорных органах стартовала в 1991 году в прокуратуре Черлакского района Омской области. Четыре года спустя он возглавил прокуратуру Одесского района Омской области, пребывая на посту до 1999 года. С 1999 по 2001 годы Николай Рябов являлся заместителем прокурора города Омска. В дальнейшем он занимал такие руководящие должности, как прокурор Советского административного округа Омска (2002−2004), прокурор Центрального административного округа города Омска (2004−2008).