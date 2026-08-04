Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Беларусью

Глава латвийского МВД Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе работал только один погранпереход — «Григоровщина».
Вместе с тем, по информации Госпогранкомитета Беларуси, пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает функционировать, проблем с белорусской стороны нет.
По словам главы латвийского правительства, Рига должна «использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции».
Он также отметил, что МВД Латвии выступило с предложением полностью закрыть границу с Беларусью. Этот вопрос планируется рассмотреть во вторник 4 августа на заседании правительства.
Кулбергс подчеркнул, что решения должны основываться на фактах и статистике. Он считает, что необходимо оценить, как конкретные меры поспособствуют снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны.
Миграционный кризис
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения.
Пограничники Беларуси неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов сопредельными странами ЕС на территорию республики. Также сообщалось о случаях обнаружения тел беженцев в приграничных районах.