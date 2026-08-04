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Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Беларусью

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Латвийское правительство планирует рассмотреть сегодня вопрос полного закрытия границы с Беларусью, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.

Источник: Social media page of Valsts robežsardze

Глава латвийского МВД Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе работал только один погранпереход — «Григоровщина».

Вместе с тем, по информации Госпогранкомитета Беларуси, пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает функционировать, проблем с белорусской стороны нет.

По словам главы латвийского правительства, Рига должна «использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции».

Он также отметил, что МВД Латвии выступило с предложением полностью закрыть границу с Беларусью. Этот вопрос планируется рассмотреть во вторник 4 августа на заседании правительства.

Кулбергс подчеркнул, что решения должны основываться на фактах и статистике. Он считает, что необходимо оценить, как конкретные меры поспособствуют снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны.

Миграционный кризис

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения.

Пограничники Беларуси неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов сопредельными странами ЕС на территорию республики. Также сообщалось о случаях обнаружения тел беженцев в приграничных районах.

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