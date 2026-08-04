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Оборонная компания построит завод морских дронов в Мэриленде

WSJ: Anduril договорилась о верфи для морских беспилотников.

Оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о строительстве предприятия по производству безэкипажных катеров в Мэриленде, сообщает The Wall Street Journal. Инвестиции могут составить сотни миллионов долларов. Anduril сотрудничает с британской Kraken Technology Group и южнокорейской HD Hyundai Heavy Industries.

Завод планируется разместить на территории бывшего промышленного комплекса Спарроус-Пойнт. Спрос на беспилотные надводные аппараты растет.

Anduril известна разработками автономных боевых систем. Компания активно расширяет производственные мощности.

Партнеры Anduril — Kraken Technology Group и HD Hyundai — специализируются на морских технологиях. Сотрудничество позволит ускорить выпуск новых моделей.

Официально сделка еще не подтверждена. Ожидается, что детали станут известны в ближайшие недели.

В 2025 году Anduril уже получила контракты на поставку морских дронов. Кроме того, в июне 2026 года Пентагон объявил о планах увеличить закупки безэкипажных катеров. Тем временем ВС РФ впервые уничтожили американский завод дронов в Киеве.

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