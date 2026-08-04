Оборонная компания построит завод морских дронов в Мэриленде

В 2025 году Anduril уже получила контракты на поставку морских дронов. Кроме того, в июне 2026 года Пентагон объявил о планах увеличить закупки безэкипажных катеров. Тем временем ВС РФ впервые уничтожили американский завод дронов в Киеве.