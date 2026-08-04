Оборонная компания построит завод морских дронов в Мэриленде

Оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о строительстве предприятия по производству безэкипажных катеров в Мэриленде, сообщает The Wall Street Journal. Инвестиции могут составить сотни миллионов долларов. Anduril сотрудничает с британской Kraken Technology Group и южнокорейской HD Hyundai Heavy Industries.
Завод планируется разместить на территории бывшего промышленного комплекса Спарроус-Пойнт. Спрос на беспилотные надводные аппараты растет.
Anduril известна разработками автономных боевых систем. Компания активно расширяет производственные мощности.
Партнеры Anduril — Kraken Technology Group и HD Hyundai — специализируются на морских технологиях. Сотрудничество позволит ускорить выпуск новых моделей.
Официально сделка еще не подтверждена. Ожидается, что детали станут известны в ближайшие недели.
В 2025 году Anduril уже получила контракты на поставку морских дронов. Кроме того, в июне 2026 года Пентагон объявил о планах увеличить закупки безэкипажных катеров. Тем временем ВС РФ впервые уничтожили американский завод дронов в Киеве.
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