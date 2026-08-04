Минобороны России сообщило об ударах по четырем судам с грузами ВСУ

В ночь на 2 августа Россия ударила по резервуару с горючим в порту Одессы, также были поражены морской буксир в порту Николаева и сухогруз в Черном море. 3 августа Минобороны России сообщило об ударе по трем судам с грузами ВСУ в Черном море.