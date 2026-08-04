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Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом по соглашению с «Хамасом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него есть разногласия с президентом США Дональдом Трампом в вопросе мирного соглашения с палестинской группировкой «Хамас». Господин Нетаньяху настаивает на полном разоружении «Хамаса» до перехода к следующей фазе соглашения, которая подразумевает восстановление анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него есть разногласия с президентом США Дональдом Трампом в вопросе мирного соглашения с палестинской группировкой «Хамас». Господин Нетаньяху настаивает на полном разоружении «Хамаса» до перехода к следующей фазе соглашения, которая подразумевает восстановление анклава.

«У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с “Хамасом”… “Хамас” должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», — сказал израильский премьер, которого цитирует «Аль Джазира».

3 августа Израиль нанес удары по сектору Газа, погибли 18 человек. Для региона это стало самым большим числом жертв в сутки за последние недели. Удары последовали за заявлением Дональда Трампа о готовности «Хамаса» к разоружению. В израильском правительстве к этой перспективе отнеслись скептически. В ответ представители движения обвинили Иерусалим в попытке сорвать мирный процесс и навязать свои условия. К обвинениям присоединились Турция, Египет и Катар.

Подробности — в материале «Ъ» «“Хамас” прощается с оружием».

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