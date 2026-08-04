Мишустин озвучил число стран, чьи граждане могут посетить РФ по электронной визе

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в страну по электронной визе могут въехать граждане 64 стран.
Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли в России подчеркнул удобство оформления соответствующего документа. Также он рассказал, что срок пребывания по электронной визе в России увеличили с 16 до 30 дней.
Российский премьер сказал о востребованности поездок по РФ среди иностранцев.
Электронные визы для визита в Россию для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок можно оформить с 1 августа 2023 года. Срок ее действия составляет 120 суток.
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