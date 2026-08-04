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Мишустин озвучил число стран, чьи граждане могут посетить РФ по электронной визе

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в страну по электронной визе могут въехать граждане 64 стран.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в страну по электронной визе могут въехать граждане 64 стран.

Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли в России подчеркнул удобство оформления соответствующего документа. Также он рассказал, что срок пребывания по электронной визе в России увеличили с 16 до 30 дней.

Российский премьер сказал о востребованности поездок по РФ среди иностранцев.

Электронные визы для визита в Россию для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок можно оформить с 1 августа 2023 года. Срок ее действия составляет 120 суток.

Читайте материал «Мишустин встретился с Андреем Турчаком в Республике Алтай».

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