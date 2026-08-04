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В ЕС потребовали от Испании доказательств по мигрантам

Брюссель запросил у Мадрида информацию по кризису в Сеуте.

Послы ЕС потребовали от Испании предоставить подтверждения заявлений о числе мигрантов, вернувшихся в Марокко, сообщает Politico. Беседа была отмечена моментами напряженности, Мадрид высказался в резком тоне, критикуя реакцию других столиц. Видеоконференция глав МВД ЕС запланирована на 4 августа.

Некоторые страны ЕС считают, что Испания своей политикой поощряла прибытие мигрантов. По данным марокканского МВД, погибли 11 человек, число проникших в Сеуту составило около 40 тыс. Испанские власти говорят о 72 погибших.

В Сеуте могут оставаться от 3 до 5 тыс. мигрантов. Ранее сообщалось о массовом возвращении в Марокко.

ЕС намерен обсудить уроки кризиса. Вопрос миграции остается острым для блока.

Власти Испании надеются на солидарность союзников. Однако позиция некоторых стран остается критической.

В 2021 году ЕС уже требовал от Испании данных по аналогичному кризису. Кроме того, в июле 2026 года Еврокомиссия предложила новые правила распределения мигрантов.

Премьер Испании отдыхает на Канарах, пока Сеута в кризисе.

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