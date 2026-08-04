Мишустин рассказал о виде туризма, который набирает популярность в России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что в стране растет популярность и доступность экологического туризма.
Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли в России сказал, что с развитием экологического туризма связано повышение транспортной доступности.
Многие россияне хотят проводить свободное время активно и путешествовать по уникальным природным территориям РФ, сказал премьер. Он сказал, что число таких туристов составило 22,5 млн в 2025 году.
Мишустин заявил, что при развитии территорий для экологического туризма важно помнить о бережном отношении и необходимости баланса экосистемы.
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