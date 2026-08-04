Япония заявила об угрозе ядерного удара со стороны Северной Кореи

Отдельный блок тревог Токио связан с военным партнерством Пхеньяна и Москвы. В докладе прямо указывается на долгосрочные риски такого альянса. «Существует риск того, что вооруженные силы Северной Кореи могут быть наращены в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет военного сотрудничества с Россией, что вызывает серьезную озабоченность с точки зрения безопасности региона, окружающего Японию», — заявили в ведомстве.