Япония заявила об угрозе ядерного удара со стороны Северной Кореи

В документе военная активность Северной Кореи названа прямой и растущей угрозой. «Военная деятельность Северной Кореи представляет собой еще более серьезную и неотвратимую угрозу национальной безопасности Японии, чем когда-либо прежде», — подчеркивают авторы доклада. Действия КНДР, по их оценке, разрушают «мир и безопасность в регионе и в международном сообществе».
Аналитики японского оборонного ведомства зафиксировали конкретный боевой потенциал. «Северная Корея провела шесть ядерных испытаний и, как полагают, обладает технологическими возможностями для установки ядерной боеголовки на свои баллистические ракеты, радиус действия которых охватывает Японский архипелаг, и нанесения удара по Японии», — говорится в отчете.
Минобороны Японии фиксирует стремительное развитие ракетных программ Пхеньяна. Речь идет о форсированной разработке баллистических и гиперзвуковых ракет. Кроме того, КНДР пытается поставить на вооружение крылатые ракеты большой дальности, способные нести ядерный заряд.
Отдельный блок тревог Токио связан с военным партнерством Пхеньяна и Москвы. В докладе прямо указывается на долгосрочные риски такого альянса. «Существует риск того, что вооруженные силы Северной Кореи могут быть наращены в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет военного сотрудничества с Россией, что вызывает серьезную озабоченность с точки зрения безопасности региона, окружающего Японию», — заявили в ведомстве.