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МИД назвал условие России для Запада при переговорах по Украине

Россия готова к переговорам по Украине при конструктивном и зрелом подходе стран Запада, заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Источник: РБК

Россия готова к переговорам по Украине при конструктивном и зрелом подходе стран Запада, заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению», — сказал Галузин. По его словам, украинская сторона вела себя непоследовательно: выходила из переговоров, а затем сама запрещала их проведение.

Перспективы диалога появятся, если у западных спонсоров Украины «созрело понимание необходимости честного, конструктивного диалога», направленного на устранение первопричин конфликта, добавил замминистра.

В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные переговоры России и Украины будут сложными и потребуют обсуждения большого количества деталей. Одним из условий прекращения огня и перехода к полноценному диалогу Москва называла вывод украинских войск из Донбасса и новых регионов.

В июне президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. По его словам, стороны также должны учитывать договоренности Москвы и Вашингтона в Анкоридже, ситуацию на линии боевого соприкосновения и ранее изложенные Россией условия урегулирования.

В том же месяце Кремль назвал непоследовательной позицию Великобритании, Германии и Франции. По словам Пескова, европейские лидеры говорят о стремлении к миру, но одновременно продолжают военную поддержку Украины и намерены помогать ей в производстве вооружений. К концу июня Москва и Киев так и не согласовали продолжение прямых переговоров.

В июле Песков сообщил, что Россия и США сохраняют контакты по украинскому урегулированию, однако признаков ускорения переговорного процесса пока нет. Он вновь подтвердил готовность Москвы к диалогу и заявил, что европейские страны подталкивают Киев к продолжению боевых действий.

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