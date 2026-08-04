МИД назвал условие России для Запада при переговорах по Украине

В том же месяце Кремль назвал непоследовательной позицию Великобритании, Германии и Франции. По словам Пескова, европейские лидеры говорят о стремлении к миру, но одновременно продолжают военную поддержку Украины и намерены помогать ей в производстве вооружений. К концу июня Москва и Киев так и не согласовали продолжение прямых переговоров.