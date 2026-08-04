КНДР назвала учения Японии, США и Южной Кореи репетицией войны

Особое раздражение Пхеньяна вызвало распределение командных ролей в ходе маневров. В этом году Южная Корея впервые встала во главе объединенных военно-морских частей, а Япония заняла позицию заместителя командующего. В КНДР обратили внимание на слова заместителя командующего Тихоокеанским флотом США, который заявил, что «командная роль РК и Японии является не символичной, а нацеленной на ведение практической операции».