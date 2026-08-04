Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР назвала учения Японии, США и Южной Кореи репетицией войны

Пхеньян выступил с резким заявлением по поводу завершившихся международных маневров RIMPAC, которые прошли под эгидой США в Тихом океане. Северная Корея назвала эти крупнейшие военно-морские учения репетицией агрессивной войны и пообещала ответить «сдерживанием нового уровня».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало материал, в котором говорится о нарастающей опасности со стороны «триединства» США, Японии и Республики Корея. Как подчеркивается в статье, эти страны, «откровенно игнорируя озабоченность региональных стран по поводу безопасности, пытаются обеспечить военный перевес непрестанным укреплением способности к ведению объединенной войны».

Особое раздражение Пхеньяна вызвало распределение командных ролей в ходе маневров. В этом году Южная Корея впервые встала во главе объединенных военно-морских частей, а Япония заняла позицию заместителя командующего. В КНДР обратили внимание на слова заместителя командующего Тихоокеанским флотом США, который заявил, что «командная роль РК и Японии является не символичной, а нацеленной на ведение практической операции».

В Северной Корее расценили это высказывание как прямое доказательство своих худших подозрений. «Его слова подтверждают, что крупнейшие в мире морские военные учения RIMPAC на самом деле являются репетицией агрессивной войны во главе с США, Японией и РК», — говорится в заявлении.

Аналитики в Пхеньяне видят в действиях трех стран «новый кризис для безопасности АТР». Ответная позиция сформулирована предельно жестко: «Отвечать на новый уровень угрозы новым уровнем сдерживающих сил — это постоянный способ нашего государства для контроля над ситуацией и кризисом».

Учения RIMPAC 2026 проходили с 24 июня по 31 июля в районе Гавайских островов под командованием ВМС США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше