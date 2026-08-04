Вступивший в должность 2 недели назад премьер Британии ушел в отпуск

Премьер уходит в отпуск на фоне миграционного кризиса. Он пообещал «неустанно» бороться с незаконным пересечением границы на лодках после того, как десятки тысяч мигрантов прибыли в испанскую Сеуту. Бернэм сообщил, что премьер Испании Педро Санчес заверил его: примерно 98% из 50 тыс. человек, проникших на прошлой неделе в Сеуту, к настоящему моменту уже возвращены в Марокко.