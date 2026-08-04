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Вступивший в должность 2 недели назад премьер Британии ушел в отпуск

Бернэм проведет время с семьей, но продолжит поддерживать связь с членами кабинета министров, сообщили на Даунинг-стрит.

Источник: РБК

Британский премьер Энди Бернэм уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность главы правительства, пишет Telegraph.

На Даунинг-стрит сообщили, что он проведет время с семьей, но подчеркнули, что продолжит поддерживать связь с членами кабинета министров.

Бернэм возглавил правительство 20 июля, став шестым премьером за последнее десятилетие. Он сменил Кира Стармера, ушедшего в отставку на фоне политического кризиса. Глава правительства пообещал, что его премьерство станет «поворотным моментом для Британии» и приведет к «самым масштабным переменам за последние 40 лет».

На Даунинг-стрит отказались сообщить, как долго Бернэм будет отсутствовать и куда именно он направится с семьей. «Правительство продолжает работать в штатном режиме: премьер-министр поддерживает связь, проводит совещания и регулярно получает информацию о ходе государственных дел», — заверили там.

Премьер уходит в отпуск на фоне миграционного кризиса. Он пообещал «неустанно» бороться с незаконным пересечением границы на лодках после того, как десятки тысяч мигрантов прибыли в испанскую Сеуту. Бернэм сообщил, что премьер Испании Педро Санчес заверил его: примерно 98% из 50 тыс. человек, проникших на прошлой неделе в Сеуту, к настоящему моменту уже возвращены в Марокко.

«Обществу не нравится, что граница выглядит бесконтрольной. Нам необходимо восстановить контроль, но при этом оказывать поддержку тем, кто действительно в ней нуждается. Речь идет о смене всего подхода, и мы — пусть и неспешно, но уверенно — закладываем основы совершенно иного отношения к этой проблеме», — пообещал глава британского кабмина.

С момента вступления Бернэма в должность более 2000 человек пересекли Ла-Манш на лодках. По данным МВД, в субботу, 1 августа, на четырех лодках прибыли 326 человек. Таким образом, общее число прибывших с 20 июля, когда Бернэм сменил Стармера, достигло 2057. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 1962 случая пересечения пролива.

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