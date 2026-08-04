На Украине обсуждают запуск бронепоездов из-за потерь локомотивного парка

Причиной стали участившиеся атаки на локомотивный парк. По словам нардепа, власти вынуждены искать способы защиты подвижного состава, и одним из вариантов стало возвращение к практике бронепоездов.
Тем временем премьер-министр Украины Сергей Корецкий на совещании с послами в Киеве заявил о нехватке порядка 650 миллионов евро для подготовки к отопительному сезону. По его словам, Фонд поддержки энергетики уже привлёк свыше двух миллиардов евро, однако собранных средств недостаточно для покрытия всех потребностей отрасли. Корецкий подчеркнул, что снижать темпы мобилизации помощи нельзя, поскольку предстоящая зима объективно будет сложной.
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