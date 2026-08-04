Пять человек погибли при атаке дронов на Подмосковье

Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов, уточнил Воробьев. В промзоне Новоселок в результате попадания дронов произошло несколько пожаров. Самый крупный возник на складе, открытое горение уже ликвидировано, написал глава региона. Кроме того, повреждены электроподстанция и административное здание, добавил он.