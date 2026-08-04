Пять человек погибли при атаке дронов на Подмосковье

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область, погибли, по предварительным данным, пять человек, шестеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.
Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов, уточнил Воробьев. В промзоне Новоселок в результате попадания дронов произошло несколько пожаров. Самый крупный возник на складе, открытое горение уже ликвидировано, написал глава региона. Кроме того, повреждены электроподстанция и административное здание, добавил он.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Кроме того, в деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль. Возник пожар, который потушили. Никто не пострадал.
«Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах. Будем информировать», — написал губернатор.
Ночью 4 июля Росавиация сообщила, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.
28 июля дрон в Чехове попал в многоквартирный дом, сообщал Воробьев. Тогда были повреждены фасад здания и две квартиры, никто не пострадал, уточнил глава муниципального округа Михаил Собакин.
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