Пожар произошел на логистическом объекте WB в Ленинградской области

Глава Wildberries Татьяна Ким пообещала, что продавцов «не оставят наедине с этой проблемой». Хотя формально компания не обязана возмещать товар, утраченный вследствие чрезвычайной ситуации, она намерена определить объем компенсаций и другие меры поддержки, сказала Ким. Wildberries уже предоставляет скидки на хранение товаров на 45 дней, а также стопроцентную скидку на транзитные поставки в региональные склады.