Пожар произошел на логистическом объекте WB в Ленинградской области

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области произошел пожар, сообщила пресс-служба RWB в телеграм-канале.
«На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Прием текущих поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты, уточнили там.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
утром сообщил, что над регионом было сбито 17 дронов. Один человек получил ранения. На данный момент угроза атаки дронов в регионе снята.
Позднее он сообщил, что после попадания БПЛА в складскую зону возник пожар. Губернатор подтвердил, что атаке подверглись склады Wildberries и Russ. Создан оперативный штаб. уточнил, Дрозденко.
С середины июля продолжаются атаки на логистические объекты Wildberries в России. Последняя произошла 3 августа во Владимирской области, там возник пожар. По словам губернатора Александр Авдеев, атаке подвергся складской комплекс в Собинском округе. Людей эвакуировали. Пострадали четыре человека.
Днем пожар локализовали на площади 100 тыс. кв. м. К 20:00 площадь возгорания и задымления удалось сократить до 3 тысяч кв. м отдельными очагами. К полуночи открытое горение в складском комплексе было ликвидировано, сообщил глава региона. В RWB сообщили, что часть товаров удалось сохранить.
По данным Wildberries, атаки не привели к системному сбою в работе маркетплейса: перестроены логистические цепочки, а остальные склады, пункты выдачи и сервисы продолжили работу. Доступные на витрине товары доставлялись в обычном режиме, заявили в компании.
В конце июля пресс-служба RWB сообщила о выплате более 40 млн руб. пострадавшим в результате атак на объекты компании.
Глава Wildberries Татьяна Ким пообещала, что продавцов «не оставят наедине с этой проблемой». Хотя формально компания не обязана возмещать товар, утраченный вследствие чрезвычайной ситуации, она намерена определить объем компенсаций и другие меры поддержки, сказала Ким. Wildberries уже предоставляет скидки на хранение товаров на 45 дней, а также стопроцентную скидку на транзитные поставки в региональные склады.
В Кремле ситуацию вокруг Wildberries и ее продавцов из-за ударов по складам назвали непростой. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки пострадавших в результате атак на логистические центры предпринимателей.
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