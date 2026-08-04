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Последствия атаки дронов в подмосковном Чехове. Фото

Подмосковный Чехов подвергся атаке беспилотников ночью 4 августа, сообщил глава города Михаил Собакин.

Источник: РБК

Подмосковный Чехов подвергся атаке беспилотников ночью 4 августа, сообщил глава города Михаил Собакин.

В результате есть погибшие и раненые, уточнил Собакин.

По данным губернатора региона Андрея Воробьева, в промзоне в селе Новоселки начались несколько пожаров, самый крупный из них — на складе. Повреждены также электроподстанция и административное здание.

Кроме того, в деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль. Возникший пожар потушили, никто не пострадал.

Всего в результате ночной атаки на Московскую область погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Помимо Чехова, беспилотники зафиксировали в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

В московском аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения на полеты, они продлились более трех часов.

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