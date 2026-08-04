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В Министерстве культуры Челябинской области назначен новый замминистра

В Министерстве культуры Челябинской области назначен новый заместитель министра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

На должность назначена заслуженный работник культуры и искусства Диана Малышева, которая с 2018 года возглавляла «Дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий».

За время работы она неоднократно отмечалась благодарственными письмами и профессиональными наградами, в том числе «Золотая лира», Государственная премия Челябинской области, медаль «За заслуги перед Челябинской областью» третьей степени.

«Теперь Диана Алексеевна будет курировать развитие театрального и музыкального профессионального искусства, координировать работу АНО “ДФиКММ ЧО”, а также контролировать реализацию программы “Челябинск — культурная столица 2027” и содействовать расширению гастрольной и выставочной деятельности», — сообщили в Министерстве культуры региона.

Также сообщается, что директором АНО «ДФиКММ ЧО» станет Яна Ушакова — ранее она работала заместителем директора по культурно-массовым мероприятиям.