В Министерстве культуры Челябинской области назначен новый замминистра

На должность назначена заслуженный работник культуры и искусства Диана Малышева, которая с 2018 года возглавляла «Дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий».
За время работы она неоднократно отмечалась благодарственными письмами и профессиональными наградами, в том числе «Золотая лира», Государственная премия Челябинской области, медаль «За заслуги перед Челябинской областью» третьей степени.
«Теперь Диана Алексеевна будет курировать развитие театрального и музыкального профессионального искусства, координировать работу АНО “ДФиКММ ЧО”, а также контролировать реализацию программы “Челябинск — культурная столица 2027” и содействовать расширению гастрольной и выставочной деятельности», — сообщили в Министерстве культуры региона.
Также сообщается, что директором АНО «ДФиКММ ЧО» станет Яна Ушакова — ранее она работала заместителем директора по культурно-массовым мероприятиям.