Журналист Чей Боуз заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением фактически признал невозможность вступления страны в НАТО. Такое мнение он высказал в социальной сети X.
«Он, наконец, признает то, что все, у кого есть глаза, знали годами: Киев никогда не вступит в НАТО», — написал Боуз.
По мнению Боуза, Североатлантический альянс на протяжении десятилетий убеждал Украину следовать западным стандартам, которые, как считает Боуз, ослабили страну. Он также назвал НАТО «бумажным тигром», заявив, что альянс не изменился.
Поводом для публикации стало недавнее заявление Валерия Залужного, который сказал, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.