Журналист Боуз: Залужный своим заявлением разрушил мифы о НАТО

По мнению посла, Украина не сможет присоединиться к организации из-за текущего уровня развития вооружённых сил. Он подчеркнул, что невозможно войти в блок, который руководствуется доктринами прошлого и при этом долго переходит на новые стандарты, пытаясь догнать уровень России.