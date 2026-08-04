Мишустин сказал, что в России модернизируют инфраструктуру 75 аэропортов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти страны проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов.
Мишустин в ходе совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства сказал, что в 38 аэропортах работы уже ведутся.
Как уточнил российский премьер, один из аэропортов, о которых идет речь, расположен в Горно-Алтайске, где состоялось совещание.
В Горно-Алтайск Мишустин приехал в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири.
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