Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин сказал, что в России модернизируют инфраструктуру 75 аэропортов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти страны проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти страны проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов.

Мишустин в ходе совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства сказал, что в 38 аэропортах работы уже ведутся.

Как уточнил российский премьер, один из аэропортов, о которых идет речь, расположен в Горно-Алтайске, где состоялось совещание.

В Горно-Алтайск Мишустин приехал в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири.

Читайте материал «Мишустин заявил, что в 10 субъектах РФ будут созданы 12 круглогодичных курортов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.