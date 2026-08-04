МИД РФ: Россия не передавала через Казахстан сигналов Западу по Украине

«Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим. Не могу сказать, что нас хорошо слышат эти силы, но мы в этом направлении работу продолжаем», — сказал он.