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МИД РФ: Россия не передавала через Казахстан сигналов Западу по Украине

Россия не использовала Казахстан для передачи каких-либо сигналов странам Запада по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Галузин подчеркнул, что Москва не видит причин «беспокоить своих казахстанских друзей» подобными вопросами, поскольку необходимые каналы для общения уже существуют.

«Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим. Не могу сказать, что нас хорошо слышат эти силы, но мы в этом направлении работу продолжаем», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что получает сигналы из стран Европы и США, касающиеся конфликта между Россией и Украиной. По его словам, об этих контактах он уже информировал президента России Владимира Путина во время телефонного разговора, а позже вновь затронул тему на встрече в Омске.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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