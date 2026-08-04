Пекло идёт на восток: Европа попала в климатическую ловушку с миллиардными потерями

Аграрный сектор несёт колоссальные потери. Прогноз сбора зерновых в ЕС и Британии сокращён на девять миллионов тонн, ущерб оценивается в 2,1 миллиарда евро. Сильнее всего пострадала Франция, затем Венгрия, Испания и Германия. Жара сдвинулась на восток и теперь угрожает посевам кукурузы в Румынии, Болгарии и северной Италии, а обмелевшие реки взвинтили ставки фрахта для перевозки зерна.