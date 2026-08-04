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В МО РФ назвали число сбитых БПЛА над волгоградским и другими регионами

Дежурные силы ПВО работали с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа на территориях 17 областей, Московского региона и Крыма.

В Минобороны России назвали количество украинских дронов, уничтоженных в течение минувшей ночи.

Дежурные силы ПВО работали с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа на территориях 17 областей, Московского региона и Крыма.

Всего за ночь уничтожено 320 беспилотников, в том числе, в Волгоградской области. Также БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал о потерях в регионах.

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