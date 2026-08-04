Нетаньяху раскрыл детали разногласий с Трампом по плану для Газы

«У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (…) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», — цитирует Нетаньяху телеканал «Аль-Джазира» после его переговоров с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым.
Позиция Тель-Авива остается жесткой. В понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на инсайдеров, написала, что Израиль не собирается отводить армейские подразделения с демаркационной «желтой линии». Эта черта разделяет палестинскую зону Газы и территорию, подконтрольную Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее официальные лица еврейского государства уже называли инициативу Совета мира не отвечающей интересам страны в регионе. Главное требование звучало так: войска не уйдут, пока ХАМАС сохраняет оружие.
На прошлой неделе Трамп раскрыл содержание предложений. Сценарий предполагает полное разоружение ХАМАС, после чего израильские силы оставят регион. Затем «международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей».
В ответ представители ХАМАС не раз подчеркивали: движение не откажется от оружия до тех пор, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа и не выполнит все обязательства, взятые в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.