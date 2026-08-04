Нетаньяху раскрыл детали разногласий с Трампом по плану для Газы

«У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (…) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», — цитирует Нетаньяху телеканал «Аль-Джазира» после его переговоров с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым.