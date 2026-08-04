Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху раскрыл детали разногласий с Трампом по плану для Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично заявил о несогласии с позицией американского лидера Дональда Трампа по ключевому вопросу будущего сектора Газа. Камнем преткновения стал план Совета мира. Израильский премьер настаивает на полной ликвидации военного крыла ХАМАС до начала восстановительных работ в анклаве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (…) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», — цитирует Нетаньяху телеканал «Аль-Джазира» после его переговоров с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым.

Позиция Тель-Авива остается жесткой. В понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на инсайдеров, написала, что Израиль не собирается отводить армейские подразделения с демаркационной «желтой линии». Эта черта разделяет палестинскую зону Газы и территорию, подконтрольную Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее официальные лица еврейского государства уже называли инициативу Совета мира не отвечающей интересам страны в регионе. Главное требование звучало так: войска не уйдут, пока ХАМАС сохраняет оружие.

Издание The Times of Israel также сообщало о растущем раздражении в рядах Совета мира и среди неназванных чиновников из США. По данным источников, детали мирного плана были известны израильским властям несколько месяцев, и текущая реакция вызывает недоумение.

На прошлой неделе Трамп раскрыл содержание предложений. Сценарий предполагает полное разоружение ХАМАС, после чего израильские силы оставят регион. Затем «международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей».

В ответ представители ХАМАС не раз подчеркивали: движение не откажется от оружия до тех пор, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа и не выполнит все обязательства, взятые в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше