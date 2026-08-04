Обломки дрона повредили стену склада Wildberries в Тверской области

При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа. Об этом сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.
«Сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», — сообщил Королев.
Ночью 4 августа под атаку беспилотников также попал склад Wilberries в Красном Бору Ленинградской области, там начался пожар. Сотрудников эвакуировали. В регионе создали оперативный штаб для ликвидации последствий.
Как сообщило Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 320 беспилотников. В результате атаки в Подмосковье погибли пять человек и пострадали шесть, в Ленобласти ранения получил один.
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