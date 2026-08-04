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В Ленобласти создали оперативный штаб после атаки на склад Wildberries

Оперативный штаб создан для ликвидации последствий атаки БПЛА на склад Wildberries в Красном Бору Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: РБК

Оперативный штаб создан для ликвидации последствий атаки БПЛА на склад Wildberries в Красном Бору Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы Ленобласти, в результате атаки беспилотников на складе начался пожар. Для его тушения направили силы Леноблпожспаса и ГУ МЧС по региону.

О пожаре на объекте ранее сообщила пресс-служба RWB. Компания уточнила, что работников склада эвакуировали.

Ночью над Ленобластью сбили 17 беспилотников. В результате атаки пострадал один человек. На момент публикации угроза атаки дронов в регионе снята.

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