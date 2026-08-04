Европейский союз оказывает негласное давление на Украину, медлящую с проведением реформ, необходимых для вступления в блок, пишет The Economist. Евросоюз закрывает глаза на проблемы Киева с судебной реформой и борьбой с коррупцией, однако в июне выделил очередной транш кредита. В Еврокомиссии признали, что открытая критика Украины — непростая задача.
Отсутствие прогресса по судебной реформе должно было стать препятствием для продолжения финансовой поддержки. Однако ЕС не стал применять жесткие меры.
В Брюсселе опасаются, что сдержанность может помешать реальному прогрессу реформ. Некоторые чиновники считают, что Украине нужен более четкий план действий.
Киев официально не комментировал публикацию. Власти неоднократно заявляли о приверженности евроинтеграции.
ЕС продолжает обсуждать дальнейшие шаги по поддержке Украины. Вопрос реформ остается ключевым на пути к членству.
В 2025 году ЕС уже критиковал Украину за медленные реформы. Кроме того, в июне 2026 года Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором отметила недостаточный прогресс в борьбе с коррупцией.
В СВР раскрыли грязные цели ЕС в отношении Украины.
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