Мишустин сказал о необходимости развивать патриотический туризм в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ нужно развивать патриотический туризм.
Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли сказал о необходимости увеличить число поездок молодежи и участников СВО к памятным объектам в стране.
Совещание состоялось в Горно-Алтайске.
Мишустин сказал, что вопросы развития патриотического туризма будут дополнительно обсуждаться в Москве после того как премьер-министр завершит рабочую поездку.
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