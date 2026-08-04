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Мишустин сказал о необходимости развивать патриотический туризм в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ нужно развивать патриотический туризм.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ нужно развивать патриотический туризм.

Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли сказал о необходимости увеличить число поездок молодежи и участников СВО к памятным объектам в стране.

Совещание состоялось в Горно-Алтайске.

Мишустин сказал, что вопросы развития патриотического туризма будут дополнительно обсуждаться в Москве после того как премьер-министр завершит рабочую поездку.

Читайте материал «Мишустин заявил, что в 10 субъектах РФ будут созданы 12 круглогодичных курортов».

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