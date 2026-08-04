Волгоградская область 4 августа пережила ночную атаку БПЛА

В ночь с 3 на 4 августа в Волгоградской области вновь вводили режим беспилотной опасности. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны России, за ночь военные перехватили и уничтожили 320 дронов самолетного типа над территориями 19 регионов, в том числе в Волгоградской области. В Волгограде на этот раз обошлось без серьезных последствий.
Взрывы минувшей ночью гремели также в Белгородской, Брянской и Воронежской областях, Москве и в Крыму. ВСУ атаковали дронами склады Wildberries в Ленинградской области, там возник пожар. Также частично повреждена стена склада Вб под Тверью.
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