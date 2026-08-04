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Жители Красноярского края могут решать медицинские вопросы через МАХ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае начал работать проект «ЗдравКонтроль». Благодаря ему жители могут сообщать о медицинских проблемах через чат-мессенджера МАХ.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае начал работать проект «ЗдравКонтроль». Благодаря ему жители могут сообщать о медицинских проблемах через чат-мессенджера МАХ.

Обратиться за помощью можно в случаях возникновения сложностей с записью к врачу, при проблемах с вызовом специалиста на дом, по вопросам получения льготных лекарственных препаратов, если вам навязывают платные услуги, а также при длительном ожидании направлений на обследование или консультацию. Специалисты ответят на вопрос в течение двух часов.

Член Общественного совета при Минздраве России Евгений Мартынов сообщил: «Создание таких каналов связи — это показатель открытости системы здравоохранения. Участие в проекте помогает быстро решать частные проблемы, повышает правовую грамотность пациентов и снижает количество необоснованных жалоб».

Обратиться за помощью можно с понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00. Для этого необходимо перейти по ссылке, соответствующей вашему району:

Север Красноярского края (Норильск, Таймыр, Эвенкия).

Красноярск. Здоровье (медицинские организации города).

Красноярский край. Здоровье (медицинские организации края, кроме Красноярска и Севера).