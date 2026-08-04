Жители Красноярского края могут решать медицинские вопросы через МАХ

Обратиться за помощью можно в случаях возникновения сложностей с записью к врачу, при проблемах с вызовом специалиста на дом, по вопросам получения льготных лекарственных препаратов, если вам навязывают платные услуги, а также при длительном ожидании направлений на обследование или консультацию. Специалисты ответят на вопрос в течение двух часов.