Решетников: из-за ситуации с топливом россияне стали осторожнее в планировании автопоездок

Максим Решетников: «Все равно все садятся и едут. Но в сложившейся ситуации ряд людей более аккуратно, более консервативно подходит к поездкам, особенно если это семьи. Понятно, что все беспокоятся не попасть в сложные ситуации. Но при этом автотуризм все равно остается большим перспективным направлением».