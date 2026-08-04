Решетников: из-за ситуации с топливом россияне стали осторожнее в планировании автопоездок

При этом автотуризм остается перспективным направлением, подчеркнул министр.
Ситуация с топливом заставила часть россиян более внимательно подходить к планированию автомобильных поездок, особенно если речь идет о семейном отдыхе. Однако автотуризм сохраняет высокий потенциал развития, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Отдельным направлением работы он назвал развитие автомобильного туризма с Китаем.
Несмотря на ситуацию с топливом, россияне продолжают выбирать автомобильные путешествия, хотя многие стали осторожнее при планировании поездок. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, отвечая на вопрос журналистов.
Максим Решетников: «Все равно все садятся и едут. Но в сложившейся ситуации ряд людей более аккуратно, более консервативно подходит к поездкам, особенно если это семьи. Понятно, что все беспокоятся не попасть в сложные ситуации. Но при этом автотуризм все равно остается большим перспективным направлением».
По словам министра, одним из перспективных направлений является развитие автомобильного туризма с Китаем. Он отметил, что сейчас отсутствует возможность полноценного пересечения границы на личных автомобилях.
«У нас нет формально вообще автомобильных переходов на границе. Есть пассажирские автобусы, есть грузовой транспорт, а ситуация с пересечением границы легковыми автомобилями крайне затруднена — через Монголию и так далее», — сказал Решетников.
Министр подчеркнул, что потенциал этого направления большой, однако для его развития потребуется согласование маршрутов и решение ряда организационных вопросов с учетом различий в существующей практике двух стран.
«Это потребует времени, но тем не менее мы двигаемся от задачи к задаче», — отметил Решетников.