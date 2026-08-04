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Латвия может закрыть единственный КПП на границе с Белоруссией

Премьер Латвии: вопрос закрытия границы с РБ рассмотрят 4 августа.

Правительство Латвии 4 августа рассмотрит вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. МВД страны предложило приостановить работу единственного пункта пропуска «Патерниеки». По словам премьера, страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности.

В МВД Латвии уточнили, что давление нелегальной миграции остается высоким и требует значительных ресурсов. Заседание по данному вопросу пройдет 4 августа.

Кулбергс отметил важность оценки эффективности принятых мер. До этого Латвия уже ужесточала контроль на границе.

Пункт пропуска «Патерниеки» — единственный действующий КПП на латвийско-белорусской границе. Его закрытие может полностью остановить наземное сообщение между странами.

В Минске пока не комментировали заявления латвийских властей. Официальной реакции на возможное закрытие границы не поступало.

В 2025 году Латвия уже ужесточала правила пересечения границы с Белоруссией. Кроме того, в июне 2026 года страны Балтии усилили контроль из-за миграционного давления.

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