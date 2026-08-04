Мишустин рассказал о стране, из которой в Россию все чаще приезжают туристы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что количество туристов из Китая в России растет после того как две страны договорились о взаимной отмене туристических виз.
Безвизовый режим с КНР был продлен до конца 2027 года, сказал Мишустин.
Совещание по развитию туристической отрасли состоялось в Горно-Алтайске, куда Мишустин приехал в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири.
Китай объявил о 30-дневном безвизовом режиме для россиян в сентябре 2025 года, в декабре Россия заявила о той же мере в отношении туристов из КНР.
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