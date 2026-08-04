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Под Владимиром ликвидировали открытое горение на складе после атаки БПЛА

К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Источник: РБК

К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Глава региона опубликовал сообщение утром 4 августа. Речь идет об атакованном ВСУ складе Wildberries.

Склад Wildberries во Владимирской области попал под украинский удар в ночь на 3 августа. В результате атаки на Собинский округ, по данным губернатора Адександра Авдеева, пострадали четыре человека.

Накануне пожар на складе локализовали на площади 100 тыс. кв. м. К тушению привлекли более 200 пожарных, 67 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

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